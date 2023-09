DJ MARKET TALK: Tarifas da eletricidade devem manter inflação alta

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)--O futuro da inflação energética deverá atrasar a flexibilização dos preços franceses, escreve numa nota o economista Stephane Colliac, do banco BNP Paribas. A inflação subiu em agosto na segunda maior economia da Zona Euro, devido aos efeitos de base energética e ao aumento dos preços dos combustíveis. A tarifa de energia que manteve os preços relativamente baixos para os consumidores franceses ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.