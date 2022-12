DJ MARKET TALK: Taxa de depósito do BCE deve atingir pico de 3%

(DJ Bolsa)-- A subida de 50 pontos base do Banco Central Europeu é consistente com a previsão da Capital Economics de a taxa de depósito atingir os 3%, "significativamente mais elevada do que a previsão do consenso e um pouco acima do que era descontado no mercado", diz Jack Allen-Reynolds, economista sénior para a Europa da firma de research. Embora a subida de 50 pontos base fosse bastante esperada, "julgando pela reaç... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.