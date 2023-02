DJ MARKET TALK: Taxa de depósito do BCE deve chegar a 3,5% no segundo trimestre

(DJ Bolsa)-- O Banco Central Europeu deve continuar a subir as taxas de juro significativamente nos próximos meses, colocando a taxa de depósito nos 3,5% no segundo trimestre, diz Martin Wolburg, economista sénior da Generali Investments. "Achamos que o BCE vai cumprir a orientação hawkish que deu em dezembro e elevar a taxa de depósitos em 50 pontos base em fevereiro e março, seguindo-se mais subidas para um pico de 3,5% no ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.