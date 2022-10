DJ MARKET TALK: Taxa de depósito do BCE deve subir para 2,5% no final de 2022

(DJ Bolsa)-- As minutas da reunião do Banco Central Europeu de setembro sugerem que o banco prefere restringir a política monetária de forma agressiva antes que a recessão se instale, disse o economista-chefe da Capital Economics para a Europa, Andrew Kenningham. Dado que a inflação da Zona Euro subiu para 10,0% em setembro e a inflação subjacente para 4,8%, ambos bem acima das expectativas, e que os índices de gestores ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.