DJ MARKET TALK: Taxa de depósito do BCE deve ter pico a 3,25%

(DJ Bolsa)-- O BNP Paribas Asset Management prevê que o Banco Central Europeu eleve a taxa de depósito em 50 pontos base em cada uma das próximas duas reuniões, antes de abrandar para um ritmo de 25 pontos base e fazer uma pausa, colocando a taxa nos 3,25%. Embora a inflação continue significativamente acima do alvo do BCE e a inflação subjacente tenha uma tendência de subida, os riscos de baixa para a economia diminuí...