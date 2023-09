DJ MARKET TALK: Taxa de depósito do BCE pode ter atingido um pico

(DJ Bolsa)-- As taxas de juro do Banco Central Europeu podem ter atingido um pico, dizem os analistas do Morgan Stanley, numa nota. Os analistas esperam que o banco central faça uma pausa nas subidas das taxas na reunião de 14 de setembro, "Depois da publicação da leitura da inflação da Zona Euro para agosto, a nossa equipa europeia mudou a aposta no BCE e agora espera uma pausa em setembro", dizem. A surpresa em baixa da inflaç... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.