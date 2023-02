DJ MARKET TALK: Taxa de depósito pode ter pico a 3,5%; há riscos ascendentes

(DJ Bolsa)-- O SEB elevou a previsão para o pico da taxa de depósitos do Banco Central Europeu, prevendo agora 3,50% em junho, face à previsão anterior de 3,25%, diz Jussi Hiljanen, estratega chefe de taxas em USD e EUR do banco, numa nota. A nova previsão significa uma subida de taxas em março, seguida de aumentos de 25 pontos base em maio e junho, diz Hiljanen, mas reconhece riscos ascendentes para esta previsão. "Com base ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.