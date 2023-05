DJ MARKET TALK: Taxa de depósitos do BCE pode atingir pico acima de 3,75% - SEB

(DJ Bolsa)-- Mais dois aumentos de 25 pontos base pelo Banco Central Europeu em junho e julho, colocando a taxa de depósitos nos 3,75%, continua ser o cenário base do SEB, mas com riscos ascendentes para esta previsão. "Um coro de comentários hawkish confirmou que vários aumentos devem ser esperados, com o debate a mudar para a possibilidade de um aumento em setembro", refere Jussi Hiljanen, estratega chefe para taxas em USD e EUR ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.