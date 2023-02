DJ MARKET TALK: Taxa de juro da Fed deve atingir um pico de 5,0% a 5,25%

(DJ Bolsa)-- Os investidores preveem que a taxa de juro da Reserva Federal dos EUA atinja um pico de 5,0% a 5,25%, de acordo com uma sondagem a gestores de fundos globais do Bank of America. Isto implicaria aumentos de mais 50 pontos base das taxas de juro. As expectativas dos investidores estão alinhadas com as estimativas do mercado monetário, de acordo com dados da Refinitiv. (emese.bartha@wsj.com)

