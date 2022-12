DJ MARKET TALK: Taxa de juro do BOE deve atingir pico a 3,50%

(DJ Bolsa)-- A taxa de juro do Banco de Inglaterra, ou BOE na sigla em inglês, deve tocar um pico de 3,50% após um aumento de 0,50 pontos percentuais em dezembro, disse o economista da Berenberg Kallum Pickering, numa nota. "Prevemos que o BOE suba a taxa apenas mais uma vez, em 50 pb em dezembro, para um pico de 3,50%", disse Pickering. O BOE agiu "de forma adequadamente agressiva" ao aumentar as taxas de juros em 275 pontos base em ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.