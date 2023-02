DJ MARKET TALK: Taxa terminal do BCE descontada pelo mercado pode subir

(DJ Bolsa)-- A Algebris Investments partilha da visão geral do mercado para a taxa terminal do Banco Central Europeu, mas também vê riscos ascendentes. Os mercados descontam o pico da taxa de depósitos do BCE a 3,50% em julho, de acordo com dados da Refinitiv. "Concordamos com este desconto, mas vemos riscos ascendentes, uma vez que os nossos modelos de inflação mostram que a inflação subjacente da Zona Euro se deve manter ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.