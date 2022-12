DJ MARKET TALK: Taxa terminal do BCE pode ficar acima de 3%

(DJ Bolsa)-- A taxa terminal do Banco Central Europeu -- em que deixa de aumentar as taxas de juro -- deve atingir um nível mais elevado do que o desconto do mercado, dizem os estratégicas do Bank of America. O cenário base dos economistas do BofA é de uma taxa terminal de 3,25%, com riscos de uma restrição para 3,5%. "A nossa aposta para a [taxa] terminal é prevista com base na ideia de que será difícil para o BCE ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.