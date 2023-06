DJ MARKET TALK: Taxas de juro devem continuar a subir nas economias desenvolvidas

(DJ Bolsa)-- As taxas de juro devem continuar a subir nos países desenvolvidos enquanto os bancos centrais de mercados emergentes devem aliviar a política monetária em breve, refere o economista-chefe da Fitch, Brian Coulton, numa nota introdutória ao novo outlook global da firma. "Esperamos agora que a Fed e o BCE aumentem as taxas duas vezes nos próximos meses para picos de 5,75% e 4,5%, respetivamente, e o Banco de Inglaterra suba ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.