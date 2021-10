DJ MARKET TALK: Taxas de juro devem subir no curto prazo

(DJ Bolsa)-- A Pimco vê riscos de os bancos centrais aumentarem as taxas de juro no curto prazo, uma vez que as economias continuam a recuperar, diz Joachim Fels, conselheiro económico global da gestora de ativos. No entanto, num horizonte de longo prazo, espera que as taxas de juro continuem relativamente reduzidas e num intervalo, com retornos mais reduzidos mas positivos para alocações das obrigações do núcleo. "Achamos ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

