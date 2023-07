DJ MARKET TALK: Taxas de juro do BCE aproximam-se rapidamente do pico

(DJ Bolsa)-- Está a tornar-se cada vez mais claro que as taxas de juro do Banco Central Europeu se aproximam rapidamente do seu pico, diz Felix Feather, analista económico para a Europa do Abrdn, numa nota antes da reunião de 27 de julho do banco central. "A comunicação que rodeia a decisão de política monetária da próxima semana vai dar mais informação sobre quão próximo está o ciclo de subidas ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.