DJ MARKET TALK: Taxas de juro do BCE podem já estar suficientemente restritivas

(DJ Bolsa)-- O Banco Central Europeu pode decidir não aumentar mais as taxas de juro na reunião de 14 de setembro, visto que as taxas já estão suficientemente restritivas, dizem David Kohl e Stephanie Kennedy, analistas da Julius Baer Research, numa nota. "A política monetária atual já parece restritiva o suficiente para pesar sobre a procura e abrandar a atividade de empréstimos, e por isso assegurar a descida das taxas ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.