DJ MARKET TALK: Taxas de juro do Reino Unido devem terminar o ano a 4,0%

(DJ Bolsa)-- As taxas de juro do Reino Unido devem terminar o ano a 4,0% depois de o BOE ter aumentado os juros em 50 pontos base para esse mesmo nível esta quinta-feira, disse Daniel Mahoney, economista do Handelsbanken para o Reino Unido. "Somos da opinião de que as taxas de juro vão permanecer estáveis ao longo de 2023, ou aumentar apenas mais 25 pontos base na próxima reunião do BOE, mas regressar a 4% até ao final do ano"...