DJ MARKET TALK: Taxas do BCE podem atingir pico em setembro com fraco PMI dos serviços

(DJ Bolsa)-- Os dados dos índices de gestores de compras, ou PMI, da Zona Euro somam-se aos indícios de que a inflação dos serviços deve abrandar o suficiente nos próximos meses para convencer o Banco Central Europeu a não aumentar as taxas depois de setembro, refere a economista sénior da Pantheon Macroeconomics para a Europa Melanie Debono, numa nota. O PMI dos serviços caiu abaixo do nível de 50 pontos pela primeira ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.