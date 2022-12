DJ MARKET TALK: Taxas do BCE podem subir 125pb daqui a 6 meses

(DJ Bolsa)-- Os analistas do DZ Bank elevaram a projeção para as taxas de juro do Banco Central Europeu depois de o banco central ter sinalizado na semana passada que as taxas de juro vão subir significativamente. Num horizonte a seis meses, o DZ Bank prevê que o BCE suba as taxas 125 pontos base, colocando a taxa de depósitos a 3,25%, face aos atuais 2,00%, e a taxa de refinanciamento a 3,75%, em relação a 2,50%, diz o analista ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.