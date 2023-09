DJ MARKET TALK: Taxas do BCE terão atingido altitude de cruzeiro - Pimco

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

(DJ Bolsa)-- Embora o Banco Central Europeu possa aumentar mais as taxas de juro, potencialmente já terá chegado à altitude de cruzeiro na quinta-feira, diz Konstantin Veit, gestor de portefólio da Pimco. "A atenção está firmemente a transitar de um nível preciso das taxas de juro terminais para a provável duration das taxas terminais", diz numa nota, acrescentando que os ricos continuam inclinados para cortes ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.