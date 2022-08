DJ MARKET TALK: Taxas do euro com duplo fluxo de investimento

(DJ Bolsa)-- À semelhança do que aconteceu na segunda-feira, parece haver um duplo fluxo de investimento nos mercados de taxas em euros, dizem Peter McCallum e Evelyne Gomez-Liechti, respetivamente estratega de taxas e analista de estratégia de taxas do Mizuho, numa nota. Isto deve-se a um desconto nas taxas de curto prazo que parece algo exagerado de mais de 50 pontos base, acrescentam. "Mas no geral, com os preços da energia na Europa, ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

