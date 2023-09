DJ MARKET TALK: Taxas do Reino Unido perto do pico; cortes improváveis antes de 2025

(DJ Bolsa)-- O Banco de Inglaterra, ou BOE, deve efetuar uma última subida de taxas de 25 pontos base na quinta-feira depois de os dados da inflação de agosto terem mostrado que a leitura ficou abaixo do esperado, mas é pouco provável que haja cortes antes de 2025, diz o Bank of America numa nota. A inflação do Reino Unido deve manter-se elevada, forçando o BOE a manter as taxas altas, dizem os analistas do BofA. "O Reino ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.