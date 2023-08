DJ MARKET TALK: Taxas do Reino Unido podem ter fim à vista

(DJ Bolsa)-- As taxas de juro para o consumidor do Reino Unido podem ter atingido um pico, mas a inflação pode mais uma vez atrapalhar os planos, diz Laura Suter, responsável de finanças pessoais da AJ Bell, numa nota, depois de o Banco de Inglaterra, ou BOE, ter aumentado a taxa de juro de referência em um quarto de ponto, tal como esperado. O mercado está à espera de mais duas subidas das taxas este ano, mas os bancos de retalho ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.