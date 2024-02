DJ MARKET TALK: Taxas elevadas levam a aumento da despesa orçamental do Canadá

(DJ Bolsa)-- Os responsáveis canadianos antecipam despesa acima do planeado nos últimos meses do atual ano fiscal, com cerca de um quarto do aumento ligado ao impacto das elevadas taxas de juro. Documentos entregues no Parlamento indicam um aumento de C$13,2 mil milhões da despesa no último trimestre do ano fiscal 2023-2024do face ao inicialmente previsto. Dessa quantia, C$3,2 mil milhões "devem-se primeiramente à subida das taxas ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.