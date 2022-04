DJ MARKET TALK: Taxas mais elevadas são problema para Estados da Zona Euro

(DJ Bolsa)-- Os Estados da Zona Euro não são capazes de absorver taxas mais elevadas devido aos deficits e dívida acumulados durante a pandemia, diz a Amundi. Além disso, também seria difícil por causa da agenda de despesa orçamental que vai decorrer num período em que o crescimento estagna, diz a gestora de ativos. Alguma inflação, de cerca de 4% a 5% "pode ser útil" na redução dos ní... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone