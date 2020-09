DJ MARKET TALK: Taxas negativas do BOE improváveis com acordo do Brexit

(DJ Bolsa)-- O Banco de Inglaterra, ou BOE, está a considerar a eficácia das taxas de juro negativas, mas não deve aplicá-las caso seja alcançado um acordo do Brexit, refere a Pantheon Macroeconomics. As taxas negativas "continuam a não ser uma perspetiva de curto prazo", embora as minutas da reunião do BOE sugiram que podem "estar devidamente entre as opções na próxima primavera", refere Samuel ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

