DJ MARKET TALK: Taxas terminais mais altas da Fed, BCE são bearish para obrigações

(DJ Bolsa)-- Os riscos aumentaram de que a Reserva Federal dos EUA e o Banco Central Europeu optem por um ritmo mais lento de subidas das taxas de juro para uma taxa terminal mais elevada, refere o estratega do Citi Jamie Searle numa nota. Isto cria um ambiente ligeiramente bearish para as obrigações globais, assinala, acrescentando que o alvo do Citi para o final do ano da yield das Bunds a 10 anos é de 2,35%. "A mensagem (bearish) para as obrigaç... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.