DJ MARKET TALK: Telefónica vai beneficiar com envolvimento do Estado no curto prazo

(DJ Bolsa)-- As ações da Telefónica devem beneficiar no curto prazo com as notícias de que a holding estatal espanhola SEPI planeia comprar uma participação, mas o risco de interferência política pode levantar dúvidas, escreve Ivan San Felix Carbajo, analista da Renta4, numa nota de research. A SEPI deve comprar uma participação de até 10% na Telefónica através de compras no mercado num processo ...