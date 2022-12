DJ MARKET TALK: Tempestade nos EUA não deve impactar PIB do 4T

(DJ Bolsa)-- A forte tempestade que assolou grandes partes dos EUA não deve ter muito impacto no crescimento do quarto trimestre, diz Ryan Sweet, economista-chefe da Oxford Economics para os EUA, numa nota. Alguns setores podem ser perturbados e isso pode gerar um aumento inicial dos pedidos de subsídio de desemprego, mas o choque deve ser curto e a natureza temporária significa que as perdas de produção e receitas não será sustentado,... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.