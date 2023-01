DJ MARKET TALK: Tempos de entrega do iPhone Pro da Apple melhoram - JPM

(DJ Bolsa)-- A dinâmica oferta-procura dos modelos iPhone Pro da Apple registou novos progressos em direção à normalização em várias regiões, refere o JPMorgan. Isto de acordo com os mais recentes dados de disponibilidade de produtos da Apple recolhidos pelo banco, com os tempos de entrega a encaminharem-se para menos de uma semana nos EUA, Reino Unido e China. O banco refere também que a disponibilidade em loja aumentou ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.