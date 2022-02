DJ MARKET TALK: Tensão Rússia-Ucrânia não terá grande impacto na Zona Euro

(DJ Bolsa)-- Uma guerra no leste da Ucrânia pode adiar a recuperação económica da Zona Euro no curto prazo, mas não teria um impacto significativo no outlook de crescimento de longo prazo da região, diz o Berenberg. Nos primeiros um ou dois meses poderá existir uma aversão ao risco significativa nos mercados, um recuo temporário da confiança empresarial e do consumidor europeu e mais uma subida da inflaçã... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

