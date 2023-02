DJ MARKET TALK: Tensões EUA-China sobem apesar de forte ligação comercial

(DJ Bolsa)-- Apesar da subida das tensões em torno do alegado balão de espionagem chinês abatido, o comércio entre os EUA e a China está robusto. As importações de bens da China pelos EUA totalizaram $536,8 mil milhões em 2022, um aumento de 6,3% face ao ano anterior e perto do recorde de $538,5 mil milhões alcançado em 2018. As exportações dos EUA para a China cresceram 1,6% para $153,8 mil milhões ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.