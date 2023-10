DJ MARKET TALK: Tensões no Médio Oriente positivas para ativos de risco

(DJ Bolsa)-- A resposta do mercado ao conflito no Médio Oriente tem sido invulgar, afirma Evelyne Gomez-Liechti, estratega de taxas da Mizuho. "A queda das yields das obrigações soberanas e a pausa que os mercados estão a receber devido ao ajuste 'mais altas por mais tempo' têm sido uma força positiva para os ativos de risco", disse em nota. Até mesmo as obrigações soberanas de Itália conseguiram ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.