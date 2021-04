DJ MARKET TALK: Terceira etapa do QE do RBA pode começar em agosto

(DJ Bolsa)-- O Banco de Reserva da Austrália, ou RBA, concluiu a primeira etapa de AUD100 mil milhões de flexibilização quantitativa (compra de obrigações do governo) e esta semana arranca com a segunda. O RBC Capital Markets diz que o único debate real é saber quando começa a terceira etapa. Com o QE a prosseguir em todas as principais economias desenvolvidas e os bancos centrais globais a manterem as posiçõ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone