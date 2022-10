DJ MARKET TALK: Termos das TLTRO do BCE indicam preferência por redução do balanço

(DJ Bolsa)-- A decisão do Banco Central Europeu em tornar os termos dos empréstimos das operações de refinanciamento de longo prazo direcionadas, ou TLTRO, mais dispendiosos para os bancos sinaliza uma preferência em começar a reduzir esta parte do balanço mais rapidamente, diz Charles Seville, diretor sénior da Fitch Ratings. "Especialmente, enquanto o custo de pagamento dos juros sobre as reservas dos bancos aumenta"... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.