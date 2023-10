DJ MARKET TALK: Tesco bem posicionada após 1S positivo

(DJ Bolsa)-- As ações da Tesco devem reagir positivamente após o grupo ter atualizado as projeções para o ano fiscal de 2024, depois de um primeiro semestre positivo marcado pela disciplina de custos, dizem analistas do Citi numa nota. A grossista do Reino Unido vê agora um EBIT ajustado entre GBP2,6 mil milhões e GBP2,7 mil milhões, e deve situar-se perto do topo deste intervalo, dizem. A empresa também aumentou o alvo ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.