DJ MARKET TALK: Tesco deve apresentar subida das vendas no primeiro trimestre

(DJ Bolsa)-- A Tesco parece preparar-se para reportar um forte relatório do primeiro trimestre fiscal na sexta-feira, diz o Barclays. A retalhista alimentar britânica deve ter registado uma subida de 9% das vendas comparáveis no trimestre, impulsionadas pela inflação e um feriado extra, diz o Barclays. "Se as nossas previsões estiverem corretas, vemos isto como um arranque positivo do ano -- mas passou relativamente pouco tempo ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.