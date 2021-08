DJ MARKET TALK: Tesco não é demasiado grande para receber oferta de compra

(DJ Bolsa)-- A Tesco, a maior cadeia de supermercados do Reino Unido, não é demasiado grande para se tornar alvo de aquisição, diz a Shore Capital. Isto depois de o Sunday Times ter noticiado que o fundo de private equity norte-americano Apollo está a considerar uma oferta pela J Sainsbury, a segunda maior grossista do Reino Unido. As ações da Sainsbury disparam 11,9% e as da Tesco ganham 1,9%. (adria.calatayud@dowjones.com) <... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

