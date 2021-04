DJ MARKET TALK: Tesco tem plano criar crescimento e retornos aos acionistas

(DJ Bolsa)-- A retalhista britânica Tesco reportou lucros e receitas mais reduzidos para o ano fiscal de 2021 mas a empresa tem um plano credível para impulsionar o crescimento futuro e os retornos aos acionistas, segundo o Citi. "Para além dos números -- e para os investidores com paciência suficiente -- a premissa do valor fundamental e o seu progresso em direção a um aumento da plataforma digital sugere que o futuro da Tesco"... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

