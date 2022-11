DJ MARKET TALK: Tese de investimento da Iberdrola parece atrativa

(DJ Bolsa)-- A tese de investimento da Iberdrola parece atrativa agora que o risco regulatório em Espanha está reduzido, diz Fernando Garcia, do RBC Capital Markets, numa nota de research. A empresa espanhola negoceia com um desconto comparando com a média histórica e "este desconto aumenta se tivermos em conta o maior peso que as renováveis terão no portefólio de negócio da Iberdrola no médio prazo", diz Garcia.... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.