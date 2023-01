DJ MARKET TALK: Teto da dívida dos EUA não deve afetar política monetária

(DJ Bolsa)-- Os investidores não devem esperar que a Reserva Federal dos EUA corte as taxas em reação a um possível aumento das yields dos Treasurys devido ao debate sobre o teto da dívida em Washington, disse o diretor-executivo da S&P Global, Ken Matheny, num webinar. Matheny vê o banco central mais focado na inflação e nas condições laborais, com o teto da dívida a tornar-se um fator apenas em caso de ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.