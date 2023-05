DJ MARKET TALK: Teto da dívida penalizou sentimento do consumidor dos EUA

(DJ Bolsa)-- O sentimento do consumidor dos EUA caiu 7% em maio face ao mês anterior, eliminando cerca de metade dos ganhos registados desde o mínimo de junho, de acordo com uma sondagem da Universidade do Michigan. A descida equivale à queda verificada durante a crise do teto da dívida de 2011, disse a diretora da sondagem, Joanne Hsu. A ligação entre o sentimento do consumidor e o teto da dívida pode prejudicar a economia mais ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.