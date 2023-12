DJ MARKET TALK: Timing do BCE para reduzir reinvestimentos é exequível

(DJ Bolsa)-- O Banco Central Europeu surpreendeu os mercados na última quinta-feira ao anunciar o fim dos reinvestimentos do Programa de Compras de Emergência Pandémica, ou PEPP, mas o timing e o ritmo parecem em linha com as expectativas, diz John Briggs, responsável global de economia e estratégia de mercados da NatWest Markets, numa nota. "O cenário benigno dos mercados pode ter ajudado com esta decisão", diz. O BCE ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.