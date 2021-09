DJ MARKET TALK: Toda a atenção estará no gráfico de pontos médio da Fed - BofA

(DJ Bolsa)-- O Bank of America espera que a Reserva Federal dos EUA diga mais claramente que seria apropriado começar a reduzir o ritmo das compras de ativos este ano no comunicado do FOMC na quarta-feira. No que diz respeito ao muito falado gráfico de pontos da Fed, o BofA diz que "todos os olhos estarão postos no ponto médio de 2022. Esperamos que fique inalterado, mas há um risco de mostrar meia subida ou uma subida sinalizadas"... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

