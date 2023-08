DJ MARKET TALK: Tom dos banqueiros centrais foi equilibrado em Jackson Hole

(DJ Bolsa)-- No simpósio económico de Jackson Hole, o tom dos banqueiros centrais globais foi equilibrado, diz a Algebris Investments, numa nota. "No geral, a reunião deste ano não mostrou ser um importante catalisador para os mercados, por isso tanto o risco como as taxas devem respirar de alívio em setembro, especialmente depois de um agosto volátil", diz. A Algebris espera que a Reserva Federal dos EUA continue em pausa até ao 1T de 2024 ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.