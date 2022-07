DJ MARKET TALK: TPI do BCE funciona melhor sem condições anexadas

(DJ Bolsa)-- A avaliação do BNY Mellon Investment Management ao Instrumento de Proteção da Transmissão, ou TPI, do Banco Central Europeu é mista, diz o economista Sebastian Vismara. "Ferramentas desse tipo mostram ser mais eficazes quando são ativadas de forma rápida e flexível, vêm com poucas condições anexadas e são virtualmente ilimitadas em dimensão", escreve Vismara numa nota de ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone