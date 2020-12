DJ MARKET TALK: Traders compram libra, gilts com possível acordo do Brexit

(DJ Bolsa)-- Enquanto os traders continuam a comprar a libra antes de um anúncio iminente de que o Reino Unido e a União Europeia assinaram um acordo comercial pós-Brexit, os investidores de gilts seguem esse exemplo, mostram dados. Os investidores em gilts estão a acumular a dívida dita segura do Reino Unido, com a yield das gilts a 10 anos a cair 3 pontos base para um mínimo de 0,269%. A libra sobe 0,9% para $1,3615, aproximando-se ... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

