DJ MARKET TALK: Traders de dívida aguardam dados de compras do BCE

(DJ Bolsa)-- Os dados de compras de dívida empresarial por parte do Banco Central Europeu esta semana deverão estar em foco para o mercado de crédito, numa segunda-feira calma devido a um feriado em vários países europeus, diz o UniCredit. "Os dados desta semana do programa de compra de ativos do BCE devem atrair atenções, à procura de sinais de compras mais elevadas pelo banco central", dizem analistas do banco italiano.... Negócios Premium Já é assinante? Inicie a sessão Conteúdo exclusivo para assinantes Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios; Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone