DJ MARKET TALK: Trading update da Carrefour deve confirmar pontos positivos

(DJ Bolsa)-- O bom momento de vendas da Carrefour e a confiança renovada nas metas de lucro para o total do ano todo devem reforçar uma visão positiva da retalhista francesa, disseram analistas da Jefferies. O grupo deve registar um crescimento orgânico das vendas de cerca de 14% quando apresentar o trading update no final deste mês, com bom desempenho nos mercados europeu e latino-americano, apesar do cenário de consumo global mais ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.