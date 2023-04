DJ MARKET TALK: Trading update da Repsol abre margem a revisões em alta

(DJ Bolsa)-- O trading update da Repsol no primeiro trimestre aponta para uma forte produção upstream, sugerindo que as estimativas de consenso para o trimestre parecem ser conservadoras, disseram analistas do Citi. Os volumes de produção da petrolífera espanhola chegaram aos 608.000 barris equivalentes de petróleo por dia, em comparação com o consenso de 592.000 b/d, impulsionados por um forte desempenho na América do ... Copyright (c) 2020 Dow Jones & Company, Inc.